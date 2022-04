Anwil Włocławek w półfinale, Twarde Pierniki Toruń skończyły sezon

Początek meczu był wyrównany. Prowadzenie zmieniało się kilka razy (5:2, 5:7, 8:7, 8:9, 11:9). Co ciekawe - w pierwszych czterech minutach torunianie aż trzy razy trafili za trzy punkty, co nie było wcześniej ich mocną stroną.

Od stanu 11:14 do końca tej części prowadzili już goście. Nie radzili sobie środkowi gospodarzy Daniel Amigo i Przemysław Karnowski. Nie tylko nie zdobyli punktu, ale też i niewiele wnosili do obrony, a do tego popełnili po dwa faule. Torunianie mieli na koncie aż pięć strat i nic dziwnego, że pierwsze 10 minut przegrali 17:23.

Drugą kwartę gospodarze rozpoczęli stratą, kolejnym faulem Karnowskiego, niecelnym rzutem Jamesa Eadsa, faulem Michała Samsonowicza i niecelnym rzutem tego ostatniego. Goście powiększyli przewagę do 29:17. Dopiero wówczas pierwszy punkt w tej kwarcie zdobył dla Twardych Pierników Aaron Cel, wykorzystując jeden z dwóch rzutów wolnych. Torunianom puszczały nerwy. Roko Rogić zdobył dwa punkty, po czym protestował pokazując sędziom okulary i domagając sią odgwizdania faulu, że dostał przewinienie techniczne. Podopieczni Ivicy Skelina mnożyli błędy i niecelne rzuty. Z kolei gościom wychodziło niemal wszystko. W15. minucie było 20:38. Obrona gospodarzy przypominała ser szwajcarski. Do przerwy przewaga gości zmalała do 13 pkt (38:51), „przy życiu” Twarde Pierniki utrzymały cztery celne rzuty za trzy punkty. Statystyki w połowie były jednak bezlitosne - zbiórki 11:16, straty 10:5, faule 12:8. Siłą Anwilu był wyrównany skład - każdy dorzucił coś do pozytywnych statystyk zespołu.