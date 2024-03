Apator Toruń dużo lepszy od ZOOLeszcz GKM Grudziądz. Tak kibicowaliście żużlowcom!

Apator Toruń - ZOOLeszcz GKM Grudziądz 51:39

Dla "Aniołów" to były już kolejne sparingi przed ligowym sezonem po dwóch meczach z Falubazem Zielona Góra (47:43 u siebie i 41:49 na wyjeździe), dla GKM będą to pierwsze testy z rywalem, do tej pory drużyna trenowała we własnym gronie. Różnica w objeżdżeniu była wyraźna, zwłaszcza blado wypadł na Motoarenie Max Fricke, który ma być jednym z liderów GKM w nadchodzącym sezonie.