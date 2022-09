Apator Toruń podejmuje Motor w półfinale ligi. "My nic nie musimy, presja jest po stronie Lublina"

- Dotychczasowe wyniki wskazują, że przyjeżdża do nas najcięższy rywal. My nic jednak nie musimy. Presja jest po stronie Lublina. Właściciel klubu, Przemysław Termiński, powiedział nam, że swoje już zrobiliśmy, biorąc pod uwagę to, co działo się w trakcie sezonu, a także przed jego rozpoczęciem. Cel zrealizowaliśmy, ale to nie oznacza, że na tym chcemy poprzestać. Oczekuję po zawodnikach fajnej jazdy i dobrej zabawy. To da pozytywny skutek w postaci wygranej u siebie, w którą bardzo wierzę. Jeśli warunek równej jazdy wszystkich zawodników będzie spełniony, to śmiało możemy myśleć o zwycięstwie. Jakich rozmiarów? Jakichkolwiek, bo każde zwycięstwo będzie czymś ważnym dla kibiców. Patrzę realnie, ale z drugiej strony moim zdaniem dzisiejszy Motor to nie jest taki Motor, jak ten, który widzieliśmy przez większą część sezonu. Jak będzie teraz? Wierzę, że będzie dobrze - powiedział Krzysztof Gałańdziuk, dyrektor sportowy toruńskiego klubu.