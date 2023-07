Apator Toruń w play off! Tak kibicowaliście "Aniołom" na Motoarenie w wygranym meczu z Wilkami Krosno

Kibice na meczu Apator Toruń - Unia Leszno. Na trybunach najwierniejsi!

Apator Toruń zapewnił sobie play off i w ostatniej kolejce sezonu pojedzie do Gorzowa już bez wielkiej presji. W drużynie wszyscy liczą, że najlepsze dopiero przed "Aniołami" - Patryk poszedł bardzo mocno do przodu, liczymy, że Paweł upora się ze swoimi problemami. Patrzymy z optymizmem w przyszłość - mówi Jan Ząbik, który na stanowisku trenera zespołu po raz trzeci zastępował Roberta Sawinę.

Radość w Toruniu, smutek w Krośnie. Porażka na Motoarenie oznacza, że Wilki zostały zaledwie po jednym sezonie zdegradowane do I ligi. Najlepsi zawodnicy Wilków rozglądają się za nowymi pracodawcami, a najbardziej łakome kąski to Jason Doyle i Andrzej Lebiediew.