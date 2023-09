Apator Toruń wraca na podium PGE Ekstraligi! Częstochowa zdobyta, Jan Ząbik żegna się medalem

Tauron Włókniarz Częstochowa - For Nature Solutions Apator Toruń 46:44

Apator potrzebował 41 punktów, żeby zdobyć 19 medal w swojej historii. Toruńscy kibice po raz ostatni swój zespół widział na podium w PGE Ekstralidze siedem lat temu, gdy przegrał finał ze Stalą Gorzów. Ostatni brązowy medal to rok 2012. Szanse wydawały się bardzo duże. - Dziesięć punktów to mało i dużo, od początku musimy się pilnować, a najważniejsze to wygrywać starty - podkreślał trener Jan Ząbik.

Zaczęło się świetnie. Gospodarze wystawili w 1. biegu potwornie mocny duet Mikkel Michelsen - Leon Madsen, ale wszystkich objechał niespodziewanie Wiktor Lampart, a niewiele brakowało do podwójnej wygranej torunian. Apator z 1. serii wycisnął wszystko, co mógł. Juniorzy przegrali podwójnie, ale zaraz Sajfutdinow i Dudek odrobili straty, a Paweł Przedpełski wygrał swój pierwszy wyścig w Częstochowie w roli zawodnika "Aniołów".

Wydawało się, że Włókniarz leży już na łopatkach, ale w biegu 9. pokpili sprawę Lambert z Dudkiem. Straty w dwumeczu gospodarzy stopniały do 8 punktów, a co więcej, wygrana wyraźnie pokrzepiła Włókniarza. Wyścig 10. był chyba kluczowy w tym dwumecz. Sajfutdinow lepszy od Madsena, niespodziewanie Lewandowski od Miskowiaka i nastroje na trybunach znowu oklapły.

Wiktor Lampart: - Cały sezon mieliśmy problemy, to nasz wielki sukces. Myślę, że należał nam się awans do play off, bo trzecie miejsce to nie przypadek. Byliśmy lepsi od Włókniarza.

Patryk Dudek: - Bardzo się cieszę z medalu. Plany były ambitne, ale wiadomo jak ten sezon nam wychodził.

To był ostatni akord ligowego sezonu w Toruniu. Co dalej? Wiemy, że Jan Ząbik wraca do pracy z młodzieżą, a nowym menedżerem drużyny będzie Piotr Baron. Doświadczony szkoleniowiec zapowiada, że rewolucji nie będzie, ale chce także zaangażować się

To właśnie punktów tej formacji zabrakło "Aniołom" do awansu do finału. Z drużyną prawdopodobnie pożegna się Krzysztof Lewandowski, który spędził na Motoarenie trzy sezony, a każdy kolejny był słabszy (może trafić do Abramczyk Polonii Bydgoszcz). Klub chce jeszcze inwestować w swoich wychowanków Mateusza Affelta i Oskara Rumińskiego, ale od maja dołączy do rywalizacji Antoni Kawczyński, a za kulisami słychać, że do kadry Apatora może dołączyć Kacper Grzelak.