Apator wraca na właściwe tory? "Ostatnie mecze nam nie poszły, ale teraz udało się wygrać dość wysoko"

- Nie byłem do końca przekonany do tej zmiany, bo z tyłu głowy jest myśl, że powinniśmy być w pełni skoncentrowani na budowaniu maksymalnej przewagi przez rewanżem. Emil mówił jednak słusznie, że przecież do Grudziądza i tak pojedziemy po kolejną wygraną. Dyskutowaliśmy na ten temat, ale on patrzy na wszystko przez pryzmat tego, jak to działało w Lesznie, gdzie kiedyś startował i gdzie też oddawał wyścigi juniorom. Przystałem więc na takie rozwiązanie - powiedział Sawina.