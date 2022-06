Artur Szpilka cięższy niż Serhij Radczenko. Ważenie przed galą KSW 71 w Toruniu [zdjęcia]

W sobotę o 20 w Toruniu odbędzie się gala KSW 71. W piątkowy wieczór wojownicy MMA uczestniczyli w ceremonii oficjalnego ważenia. Nie zabrakło na niej m.in. Artura Szpilki, dotąd boksera, który ma przed sobą debiut w oktagonie. Szpilka wniósł na wagę 100,5 kg, podczas gdy Serhij Radczenko, jego przeciwnik, ważył 95,4 kg. - Emocje są niesamowite, szczególnie, że to nasz rewanż - powiedział Szpilka, który mierzył się już z Ukraińcem w boksie i pokonał go na punkty. W Toruniu jeszcze przed walką w klatce obaj zmierzyli się... przy szachownicy. Zwycięstwo na czas odniósł Szpilka. Zobacz na kolejnych stronach dużo zdjęć z piątkowego ważenia! ->>>>Czytaj również:Jesteś kibicem żużla? Sprawdź, czy rozpoznasz wszystkich zawodników! QUIZAwizowany skład For Nature Solutions Apatora. Oto kadra na Fogo Unię Leszno

Grzegorz Olkowski