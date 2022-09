Auto Moto Show Toruń. Najnowsze modele, zabytkowe pojazdy, motocykle i nie tylko

Tuningowane i sportowe samochody typu supercars, niemalże stuletnie motocykle i przerobiony wózek z marketu z motocyklowym silnikiem Kawasaki to tylko część tego, co można zobaczyć w niedzielę do godziny 16 podczas drugiej edycji Auto Moto Show Toruń. MotoPark Toruń, na którym odbywa się impreza został podzielony na kilkanaście tematycznych stref wystawowych m.in. strefy przeznaczone dla aut tuningowanych, japońskich, amerykańskich, i przystosowanych do sportu, supersamochodów oraz pojazdów zabytkowych. Przygotowano też wiele innych motoryzacyjnych atrakcji.

Grzegorz Olkowski