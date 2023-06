Autobusami Arrivy jeździć już nie będziemy. Firma zmieniła właściciela

- Decyzja o sprzedaży Arriva Bus Transport Polska zapadła we wrześniu ubiegłego roku, w ramach zmiany strategii Grupy Arriva, polegającej na ograniczeniu portfela działalności i utrzymaniu konkurencyjności w perspektywie długoterminowej - informuje Joanna Parzniewska, rzeczniczka Arrivy. - Wraz z polską operacją autobusową, nowy właściciel zakupił spółki Arriva w Danii i Serbii.

Kiedy Arriva dotarła do Polski?

Poprzednia zmiana właściciela również była efektem inwestycji globalnych. Sięgająca korzeniami lat 30. brytyjska Arriva dotarła do Polski w 2007 roku wygrywając przetarg na obsługę niezelektryfikowanych linii kolejowych w kujawsko-pomorskiem. Z czasem jej pociągi zaczęły się pojawić na torach w innych województwach. Trzy lata po polskim debiucie Arrivę kupiły koleje niemieckie, czyli Deutsche Bahn. W roku 2013 DB przejęły i włączyły do Arrivy grupę Veolia Transport Central Europe. Autobusy Veolii kursowały w Polsce od 1998 roku, obsługując między innymi połączenia w regionie. Dekadę temu rozpoczęły jeździć pod szyldem Arriva Bus Transport Polska. Warto jeszcze dodać, że w 2015 roku siedziba polskiego oddziału Arrivy została przeniesiona z Warszawy do Torunia.