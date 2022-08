Awizowany skład Apatora na rewanż ze Stalą. Oni pojadą w Gorzowie

W niedzielę o 19:15 odbędzie się rewanżowe spotkanie ćwierćfinałowe play-off PGE Ekstraligi, w którym Stal Gorzów podejmie For Nature Solutions Apatora Toruń. Po pierwszym meczu w lepszej sytuacji są torunianie, którzy wygrali u siebie 46:44. Niewykluczone jednak, że do półfinałów awansują oba kluby - jeden jako zwycięzca dwumeczu, a drugi jako tzw. szczęśliwy przegrany. For Nature Solutions Apator ogłosił awizowany skład na niedzielne zawody - zobacz go na kolejnych stronach ->>>>Czytaj równieżWciąż dwóch liderów. Oto średnie żużlowców ApatoraŻużel w TV. Terminarz transmisji na weekend

Polska Press