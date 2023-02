Bednarczyk: Niestety, różowo to nie wygląda [KOMENTARZ]

Zaburzyło to kalendarz gier na przykład takim koszykarzom Arrivy Twardych Pierników Toruń, którzy na początku sezonu, gdy prezentowali słabą formę, grali mecze tylko u siebie (i przegrywali), a potem zaliczyli równie imponującą serię na wyjazdach, gdzie, jak wiadomo, o zwycięstwa jest trudniej. Oczywiście nie tłumaczy to ich, bo ostatnie miejsce w tabeli ma dużo innych przyczyn, ale jakiś minimalny wpływ może mieć. Być może przy normalnym rozkładzie spotkań mieliby jedno - dwa zwycięstwa więcej. A sytuacja jest taka, że każdy punkcik jest na wagę złota. Czas ucieka, a my ciągle na dole.

Zaczynam się też obawiać o tenisistów stołowych Energi Manekina. Zaczęli sezon od trzech zwycięstw, po czym w ich grze nastąpiła katastrofa i dziś nasz zespół jest jednym z kandydatów do spadku z Superligi. Niestety, trener Grzegorz Adamiak nigdy nie wie, na czym stoi. Cała polska trójka zawodników: Konrad Kupa, Tomasz Kotowski i Damian Węderlich jest nieobliczalna. To zawodnicy, którzy potrafią wygrać niemal z każdym, ale też i z każdym przegrać. A regułą jest, że jeśli jeden sprawi niespodziankę, to drugi zawodzi i tak "w koło Macieju". No i obcokrajowcy też raczej przeciętni... Nad miejscem spadkowym torunianie mają jeszcze trzy punkty zapasu, ale patrząc na ich wyniki od czwartej kolejki naprawdę jest się czego bać.