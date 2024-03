Będzie kolejna ekstraliga dla Torunia? Postarają się o nią unihokeiści

Rozgrywki organizowane są od sezonu 1997/98 przez Polski Związek Unihokeja.

- To rozgrywki profesjonalne, aczkolwiek grają w nich amatorzy - dodaje Przemysław Pawłowski. - Nikt u nas nie ma podpisanego kontraktu. Co więcej - zawodnicy sami dopłacają po 150 złotych miesięcznie do tego, by móc trenować. Miejskie dotacje nie wystarczają do pokrycia kosztów wynajmu hal. I tak dobrze, że udało się pozyskać sponsorów. Kala Izolacje jest z nami od wielu lat, dwa lata temu doszła firma FOGO.