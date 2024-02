Będzie nowy most śródmiejski i linia tramwajowa na lewobrzeże w Toruniu?

- Wszyscy wiemy, że w planach jest budowa mostu w zachodniej części Torunia - mówił były wiceprezydent miasta. - Dobrze byłoby jednak pomyśleć o moście śródmiejskim, który byłby dedykowany przede wszystkim dynamicznie rozwijającemu się śródmieściu oraz lewobrzeżu. Na wysokości ronda placu Pokoju Toruńskiego mamy zabezpieczony korytarz planem zagospodarowania przestrzennego i dojazd od strony północnej, a z południowej do ulicy Łódzkiej. Wszystko wskazuje na to, że nowy most powinien powstać w tej lokalizacji. Jako prezydent miasta zobowiązuję się, że po kilku miesiącach od objęcia przeze mnie funkcji zleciłbym opracowania funkcjonalne i dynamiczne, żeby stwierdzić, czy ta budowa ma sens. Osobiście uważam, że ma, to jednak muszą potwierdzić symulacje i specjaliści. Jest to jedyna możliwość, by skomunikować prawobrzeże z lewobrzeżem infrastrukturą tramwajową, bardziej ekologiczną od drogowej.