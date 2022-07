Big Jump w Ogrodzie Społecznym. Torunianie weszli do Wisły!

W całej Europie o tej samej godzinie jednego dnia odbyła się manifestacja ochrony akwenów wodnych. W Toruniu polegało to na wejściu do Wisły. Big Jump, tak nazywa się ta akcja, został zorganizowany w Ogrodzie Społecznym Wolna Wisła, na wiślanej plaży przy Ogrodzie Społecznym Wolna Wisła. W niedzielę 10 lipca o 15:00 Torunianie weszli do Wisły. ZOBACZ ZDJĘCIA>>>>>

Agnieszka Bielecka