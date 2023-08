Bohater ćwierćfinału cierpi po meczach, ale już czeka na Betard. Przedpełski: - Półfinał to czysta karta

Czy znowu czarnym koniem dwumeczu okaże się Paweł Przedpełski? - Staram się cały sezon, czasami nie wychodzi, ale ostatnie zawody wypadły bardzo na plus. Chcę teraz dołożyć kolejne punkty dla drużyny w ważnych meczach. Wygrany mecz to praca całej drużyny. Gdy ja miałem słabszy moment sezonu, to inni dźwigali wynik. Walczymy wszyscy razem, mamy jeden cel - podkreśla żużlowiec.

Trudno sobie wyobrazić trudniejszego rywala dla "Aniołów" w play off. Betard Wrocław w ostatnich sezonach czuje się na Motoarenie jak u siebie. Spójrzmy na historię bezpośrednich starć w ostatnich latach. W tym sezonie egzekucja: 38:52, dwa lata temu jeszcze gorzej: 36:54, w spadkowym sezonie 2019 41:49. Najlepszy wynik w tym okresie to remis 45:45 w sezonie 2022, gdy Betard bez Artioma Łaguty przeżywał kryzys i zajął tylko 5. miejsce w PGE Ekstralidze, a ostatniego zwycięstwa z wrocławianami musimy szukać w 2018 roku.

To on odmienił toruńskie Anioły. Jan Ząbik: - Klucz do sukcesu? Praca i charakter

Jan Ząbik także podkreśla, że szansę na awans stworzy jedynie wysiłek całego zespołu. - Tak zbudowano ten zespół, żeby seniorzy wzięli ciężar na siebie. Na pewno więcej liczyliśmy ze strony juniorów, ale chcemy w play off coś z nich jeszcze wycisnąć. Z zawodnikami trzeba rozmawiać, pytać co im potrzeba, a najważniejsze, żeby uwierzyli w siebie. Niech każdy z zawodnik dołoży swoje do zwycięstwa, a we Wrocławiu wtedy powalczymy - nie kryje doświadczony szkoleniowiec.