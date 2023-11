Bonus pieniężny dla emerytów. Kto musi składać wniosek, by otrzymać dodatkowe pieniądze?

Większość emerytów z niecierpliwością co miesiąc oczekuje na pieniądze. Wielu z nich może liczyć na dodatek pielęgnacyjny. Nie wszyscy jednak muszą składać wniosek, by dostać to świadczenie. Kto jest uprawniony do otrzymania wraz z emeryturą dodatkowych pieniędzy?

Dodatkowe świadczenie pieniężne przysługuje emerytom, którzy wymagają pomocy w związku ze złym stanem zdrowia. Drugim kryterium jest wiek. Kto zatem może liczyć na dodatkowe prawie 300 złotych do comiesięcznej emerytury?

Dodatek pielęgnacyjny, który obecnie wynosi 294,39 zł, jest przyznawany osobom, które ukończyły 75 lat. Świadczenie jest co roku waloryzowane. Na dodatek mogą również liczyć osoby młodsze, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kto musi składać wniosek o świadczenie

Najważniejszym kryterium do otrzymania dodatku pielęgnacyjnego jest wiek. Osobom, które osiągnęły wymagany 75. rok życia jest on przyznawany z urzędu. Seniorzy nie muszą więc składać żadnego wniosku. W tym przypadku nie są również wymagane żadne dokumenty potwierdzające zły stan zdrowia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku osiągnięcia przez emeryta 75. roku życia automatycznie dolicza do emerytury kwotę dodatku pielęgnacyjnego.

Co jednak z osobami, które nie ukończyły jeszcze 75 lat, a są całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. W przypadku tych wymagany jest odpowiedni wniosek, który muszą samodzielnie lub przez pełnomocnika złożyć do ZUS. Te osoby muszą dostarczyć zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego oraz dokumentację potwierdzającą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Lekarz powinien wystawić zaświadczenie nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia tego wniosku. Dokumenty należy złożyć w ZUS-ie, który w ciągu 30 dni musi określić, czy wnioskodawca otrzyma lub nie dodatek.

Dodatku pielęgnacyjnego nie otrzymają osoby, które: nie mają stwierdzonej całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji a przy tym nie ukończyły 75 lat

przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w ciągu miesiąca

pobierają zasiłek pielęgnacyjny (można otrzymać tylko jedno z tych świadczeń: albo dodatek albo zasiłek)

Takie dodatki do emerytury

Inne dodatki na które mogą liczyć seniorzy. Osoby po 65. i po 70. roku życia mogą liczyć również na inne dodatki wypłacane razem z emeryturą? Jest ich wiele i z różnych tytułów. W większości przypadków, by je otrzymywać, trzeba złożyć wniosek.

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji wynosi 441,59 zł.

dodatek dla sieroty zupełnej to 553,30 zł

dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego 294,39 zł

dodatek kompensacyjny 44,16 zł

świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych opiewa na 294,39 zł

świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 14,76 zł do 279,71 zł

dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego 1127,12 zł Oprócz tych dodatków emeryci mogą otrzymać jeszcze inne dodatkowe świadczenia. Zobacz jakie.