Brawo! Te osoby adoptowały psy ze Schroniska dla bezdomnych Zwierząt w Toruniu

Psy do adopcji

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu istnieje od 1963 roku. Obecnie dysponuje 121 kojcami różnej wielkości.

Do schroniska przyjmowane są wszystkie zwierzęta, często w złym stanie zdrowia. Każde musi przejść kwarantannę w czasie której jest odrobaczane, szczepione przeciwko chorobom wirusowym i chipowane. Następnie szczepione przeciwko wściekliźnie oraz sterylizowane. Co 6 miesięcy wykonuje się profilaktyczne odrobaczanie wszystkich kotów i psów. Tak zaopiekowane psy czekają w schronisku na adopcję i nowych właścicieli. Ludzie, którzy chcą wziąć do domu zwierzaka ze schroniska na szczęście w Toruniu nie brakuje.