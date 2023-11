Budząca się szkoła. Na czym polega ogólnopolski projekt? Które z toruńskich szkół do niego przystąpiły?

Najpierw uczniowie, potem wyniki

Zmiany w polskiej oświacie zachodzą stopniowo i nierzadko bardzo wolno. W dodatku niekoniecznie zawsze polegają na tym, by to uczeń skorzystał na nich najbardziej. Dlatego też powstała ogólnopolska akcja Budząca się Szkoła, której głównym celem jest wspieranie uczniów w ich rozwoju i uczynienia ich współodpowiedzialnymi za proces kształcenia. Brak przymusu, wzajemny szacunek czy dobre relacje z nauczycielami to tylko niektóre z założeń i zmian wprowadzanych przez projekt.

Brak konieczności odrabiania zadań domowych w domu, ocenianie w sposób opisowy czy możliwość pisania sprawdzianu w grupie to coś, co zdecydowanie odróżnia projekt od standardowego procesu kształcenia. Tworząca się w taki sposób przestrzeń edukacyjna sprawia, że nauczyciel nie jest wyłącznie kimś, kto ma przekazać wiedzę. Staje się on konsultantem i osobą wspierającą, która przeprowadza przez różne etapy nauki. Nauczyciel oddaje często odpowiedzialność za nauczenie się danego materiału swoim podopiecznym i to od nich zależy, czy prawidłowo go przyswoją. Nie pomija i nie unika on jednak pojawiających się problemów – bo jeśli dziecko ma trudności z przyswojeniem, to jego zadaniem jest zrobienie wszystkiego, by w końcu pokonał pewne bariery. Zajęcia zazwyczaj nie są wyłącznie wykładem, a rozmową, w której tłumaczy się trudności i pozwala zadawać pytania.