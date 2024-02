Bydgoszcz. Kolizja trzech pojazdów przy ul. Kamiennej! Występowały utrudnienia w ruchu

W sobotę, 17 lutego ok. godz. 10.00 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych przy ul. Kamiennej, niedaleko skrzyżowania Inwalidów. Łącznie podróżowały nimi 4 osoby. Trzy z nich przeszły badanie na miejscu, lecz nie wymagały przewiezienia do szpitala. Na miejscu pracowały służby - policja, zespół ratownictwa medycznego oraz straż pożarna. Występowały utrudnienia w ruchu.