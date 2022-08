Byłeś tam? Te miejsca wokół Torunia tylko czekają, by je odkryć! To atrakcje w Kujawsko-Pomorskiem dla całej rodziny

Szukacie inspiracji na wakacyjną podróż? Nie musicie wyjeżdżać daleko! W Kujawsko-Pomorskiem, w pobliżu Torunia, znajdziecie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Wiatrak, jaskinia, dom w kształcie imbryka, a także ogromny park wodny na świeżym powietrzu - to wszystko czeka na Was w promieniu 50 km od Torunia. Nie siedźcie w domu - w Kujawsko-Pomorskiem jest jeszcze mnóstwo do odkrycia! >>>>>

