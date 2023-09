Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu ma nowego komendanta

- Pułkownik Przemysław Żukowski miał decydujący wpływ na kształcenie oficerów sił zbrojnych, przede wszystkim Wojsk Obrony Terytorialnej - powiedział generał Maciej Klisz. - Wówczas, jeszcze w randze podpułkownika, był szefem Zakładu Obrony Terytorialnej w Akademii Wojsk Lądowych. To przez jego ręce przewinęło się wielu oficerów Wotu, zarówno tych zawodowych, jak i pełniących terytorialną służbę wojskową. Przed wyznaczeniem go na komendanta CS WOT był prodziekanem do spraw dydaktycznych Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie. Jest autorem wielu publikacji o tematyce działań dywersyjnych, specjalnych, społeczno - terytorialnych i bezpieczeństwa. Jest też doskonałym partnerem w dyskusjach czy panelach eksperckich. Nie jest to osoba obca dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Natomiast czeka go nowe wyzwanie. Centrum Szkolenia WOT w Toruniu rozpoczęło swoje funkcjonowanie w 2018 roku. Nie mam wątpliwości, że to kluczowy element naszej struktury w budowaniu i utrzymaniu kompetencji i zdolności żołnierzy WOT. Priorytetowym zadaniem Centrum Szkolenia jest właśnie szkolenie, ale nie tylko żołnierzy z WOT, lecz też z wojsk operacyjnych. Centrum nadal dynamicznie się rozwija, przygotowuje żołnierzy do funkcji dowódczych i instruktorskich. A ostatnie decyzje ministra Mariusza Błaszczaka dowodzą, że będzie ono jednostką testowo - badawczą. Obecnie w portfolio toruńskiego Centrum jest ponad 40 różnorodnych szkoleń i kursów. Jest tu mnóstwo osób posiadających ogromne doświadczenie i wiedzę, dobrze wyszkolonych specjalistów. Nie mam wątpliwości, że z nowym komendantem Centrum dalej będzie się dynamicznie rozwijać i będzie silnym punktem naszej formacji.