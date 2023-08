Chcesz zarabiać więcej? To przyniesie efekty. Postaw na sprawdzone rozwiązania

Chcesz zarabiać więcej? Kto by nie chciał! Wbrew pozorom nie jest to nieosiągalne, trzeba jednak na to sobie zapracować. Czasem praca wymaga przesiadywania w robocie wielu godzin... Czasem wystarczy tylko zmienić kilka nawyków, aby doprowadzić do poprawy sytuacji majątkowej. Co zatem warto robić?

Spędzaj czas z ludźmi godnymi podziwu

Nie brakuje w historii osób, które osiągnęły sukces jako biznesmeni, przemysłowcy dlatego, że, jak sami zresztą przyznają, otaczali się ludźmi pomysłowymi i kreatywnymi. Inaczej mówiąc, dbali oni o to, aby wokół znajdowali się utalentowani ludzie, od których można czerpać - nawet nie dosłownie, a przenośnie.

Podejście, że przebywając z ludźmi bogatymi, sami tacy się stajemy, nie jest niczym nowym. Nie bez powodu bogaci lubią przebywać w swoim towarzystwie. W pewnym sensie jest tak, że otoczenie wymusza na nas postawę samym faktem swego istnienia. Inni bogaci ludzie sukcesu będą sprawiać, że chcemy im dorównać. Podobnie, jeśli nasze otoczenie nie będzie zbyt dobre, a nam zabraknie woli walki o poprawę stanu materialnego, możemy zatrzymać się na pewnym pułapie rozwoju.

Pozwól, aby pieniądze pracowały

Inwestowanie pieniędzy, jeśli tylko je mamy, jest dobrym rozwiązaniem. Sposobów na inwestycje jest wiele, warto sugerować się tym, co przedstawiają eksperci od inwestowania. Mogą to być doradcy finansowi, a także ludzie, którzy na inwestycjach zbudowali swój majątek.

Książki niech edukują

Bogaci ludzie sukcesu często przyznają, że swój rozwój zawdzięczają poświęcaniu rozrywki na rzecz edukacji. Jedną z opcji jest czytanie. Mowa tu zarówno o książkach o inwestowaniu oraz finansach, jak i o biografiach ludzi znanych i bogatych. Najbogatsi ludzie, w tym Warren Buffett, Bill Gates i Richard Branson potwierdzają, że wiele czasu spędzają na czytaniu. Często osoby te w ten sposób zdobywały wiedzę - nie zaś uzyskując formalne wyższe stopnie edukacji.

Nie lubisz czegoś robić? Zaakceptuj to!

Jest to jedna ze zdecydowanie trudniejszych rzeczy. Mianowicie przy dążeniu do sukcesu trzeba uwzględnić to, że niepewność i dyskomfort będą nam niemalże stale towarzyszyć. Ludzie bogaci wskazują nieraz, że to dla klasy średniej kluczowe jest uzyskanie komfortu - zarówno fizycznego oraz psychicznego, jak i emocjonalnego. Tymczasem wyjście poza to, zaakceptowanie, że fortuna rodzi się w trudach jest tym, co otwiera drogę do sukcesu. Nie każdy jest w stanie wyjść ze strefy komfortu.

A jak to robić? Radę przestawia Steve Siebold. W swojej książce radzi, aby każdego dnia wypisać 5 rzeczy, które musimy zrobić, a które są niekomfortowe, jednocześnie jednak przybliżają nas do osiągnięcia zamierzonego sukcesu.

Myśl, co chcesz osiągnąć. Wyobraź to sobie!

Stawiając sobie cele musisz je sprecyzować. Koniecznie zaplanuj ich wykonanie. Nastawienie jest kluczowe, dlatego warto myśleć pozytywnie o ich wykonaniu, a wręcz nawet powinno się wyobrażać sobie to, jak już je wykonujemy.

Automatyzacja finansów osobistych

Jest to wskazówka poczyniona przez Davida Bacha w "The Automatic Millionaire". Wskazuje on na to, aby z góry zakładać, że jakąś część środków będziemy stale przelewać na konto oszczędnościowe lub lokatę. Najlepiej ustawić stały, comiesięczny przelew. Tu nie trzeba od razu decydować się na duże kwoty. Równie dobrze możemy postawić na pozornie niewielkie sumy, które zanadto nas nie obciążą. Oczywiście, z czasem możemy je powiększać. Ważne jest jednak to, aby stawiać na powiększanie majątku.

Dochód pasywny - co to takiego? Jak to ustawić?

W finansach warto tworzyć źródło dochodu przy którym nie musimy w zasadzie nic robić. Tu jednak często potrzebna jest początkowa inwestycja, zdobycie środków. Mowa m.in. o inwestycji w nieruchomości pod wynajem. Może to być jednak również ciche partnerstwo biznesowe, czy posiadanie akcji. Czasem wskazuje się nawet prowadzenie kanału na YouTube, tu jednak błędem jest zakładanie, że nie trzeba przy tym nic robić. Choć z reklam pasywnie płyną dochody, prowadzenie kanału, który ma prosperować, wymaga nakładu pracy i czasu. Źródło: Business Insider [Dostęp: 25.08.2023 r.]