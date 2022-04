Chris Holder pojechał przeciwko Apatorowi. "Było bardzo miło zobaczyć baner, dostać statuetkę"

Układ terminarza sprawił, że już w drugiej kolejce Holder wystąpił przeciwko For Nature Solutions Apatorowi. Po raz pierwszy w karierze przyszło mu się ścigać na Motoarenie w roli zawodnika gości.

- To było coś zupełnie innego. Znalazłem się po drugiej stronie parkingu - dziwne uczucie, choć zarazem trochę zabawne. Znam przecież wszystkich po tamtej, toruńskiej stronie. Teraz było inaczej, ubrałem też inne barwy i inne kolory kasków. Taki jest jednak żużel. Za mną wyzwanie, jakim była jazda przeciwko torunianom. Nie było źle, co prawda tor był na początku nieco zaskakujący, ale ogólnie było OK.