Ciche podwyżki po nowym roku. Nie tylko pensja minimalna. Wiemy, kto zapłaci więcej!

Zmiana minimalnego wynagrodzenia

W chwili obecnej płaca minimalna wynosi 3 600 zł brutto. Jednak już w przyszłym roku najniższa krajowa ma wzrosnąć do 4 242 zł brutto. Tak ma być przynajmniej 1 stycznia - według wstępnych zapowiedzi już od 1 lipca podwyżka ma wynieść kolejne 58 zł - więc minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4 300 zł. Jednak od razu warto wspomnieć, że wzrost drugiej minimalnej krajowej stoi pod znakiem zapytania . Szczegółowo omówiliśmy to: >>>W TYM ARTYKULE<<<

Wzrośnie minimalna stawka godzinowa

Wyższe odprawy i odszkodowania - takie zmiany dla pracujących

Więcej dostaniesz za bycie na L4

Podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim również można liczyć na większe minimalne wynagrodzenie. Obecnie jest to 3 106 zł 44 gr. Od 1 stycznia ma to być już 3 660 zł 42 gr, a od 1 lipca już 3 tys 710 zł 47 gr. Oczywiście, jeśli ktoś zarabia minimalne wynagrodzenie. Osoby z wyższymi zarobkami będą mieli większą podstawę zasiłku.

Straty na podwyżkach - kto zapłaci więcej w ZUS?

W projekcie ustawy budżetowej poprzedniego rządu przeciętne wynagrodzenie w gospodarce wynosi 7 824 zł brutto. Na tej podstawie wylicza się składki ZUS. To też oznacza, że osoby prowadzące już jednoosobowe firmy (oraz większe) w formie składek zapłacą co najmniej 1 600 zł. Wzrośnie to około o 200 złotych w stosunku do obecnej sytuacji.