Co może skarbówka? Zyskała nowe uprawnienia - i nie tylko ona!

Jakie uprawnienia skarbówka uzyskała w 2022 roku?

Już od początku tego roku mówiło się o zapowiadanych poważnych zmianach w tym, co będzie dopuszczalne w przypadku urzędu skarbowego. Ostatecznie 1 lipca weszły przepisy, które znacząco zrewolucjonizowały to, co może robić urząd skarbowy. Wcześniej mógł on sprawdzać konta klientów, przeciwko którym były toczone postępowania karne skarbowe - w praktyce więc nie była to kontrola konkretnej osoby, a kontrola "W związku z postępowaniem". Tymczasem jednak nowe przepisy drastycznie zwiększają to, co może robić skarbówka. Przede wszystkim może się ona domagać udzielenia informacji dotyczących konkretnej osoby (niezależnie od tego, czy jest prowadzone przeciwko niej jakiekolwiek postępowania). Wynika to z faktu, że w przepisach zamiast "podejrzanego" pojawiła się "osoba fizyczna".