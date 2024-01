Co toruński sztab WOŚP sprzedaje na Allegro? Sprawdzamy internetowe aukcje: Pobyty w hotelach, tatuaże, sportowe gadżety

200 aukcji uruchomił toruński sztab główny w internecie. Dziesiątki przedmiotów i usług licytować można w serwisie Allegro.

- Jak co roku zapraszamy do orkiestrowych aukcji internetowych. Zwróciliśmy się ze specjalną prośbą do ludzi z życia publicznego, muzyków, aktorów, sportowców, a także tych, którzy dali się poznać dzięki swojej pracy na rzecz innych, o przekazanie przedmiotów i usług na rzecz Finału WOŚP. Teraz można je kupić w serwisie Allegro - informuje główny sztab WOŚP w Toruniu.