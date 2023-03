Co za emocje! KH Energa Toruń powalczyła w Oświęcimiu do końca [MAMY ZDJĘCIA]

Torunianie jechali na to spotkanie z nożem na gardle. W rywalizacji do czterech zwycięstw przegrywali 1:3 i chcąc awansować do półfinału nie mogli pozwolić sobie już na żadną porażkę.

- Jedziemy teraz do Oświęcimia po zwycięstwo, jedziemy tam wygrać, potem wrócimy do Torunia i wygramy znowu! - odgrażał się przed tym meczem trener torunian Teemu Elomo.

Po kilku w miarę wyrównanych minutach gospodarze wykorzystali pierwszą okazję gry w przewadze (kara Koskinena), gdy w siódmej minucie Studzińskiego pokonał Da Costa. To podłamało gości, którzy w kolejnych 77 sekundach stracili kolejne dwa gole, po strzałach Laakso i Szczechury.

Torunianie mieli okazję do zmniejszenia straty pod koniec pierwszej tercji, gdy na ławkę kar powędrował Laakso, ale nie stworzyli groźnych sytuacji.

Po przerwie goście wyjechali na lód mocno zmobilizowani. Potrzebowali niewiele ponad 5 minut, by zdobyć dwa gole - najpierw skuteczną indywidualną kontrą popisał się Koskinen, a potem kontaktową bramkę strzelił Elomaa. Niestety, jeszcze przed przerwą karę otrzymał Korenczuk, co skrzętnie wykorzystali gospodarze (Dziubiński).