Cuda na pchlim targu w Toruniu. Takie niesamowite rzeczy można było kupić koło CH "Kometa"! [zdjęcia]

Co można zdobyć na pchlim targu?

Co cieszy się zainteresowaniem podczas pchlego targu?

Porcelana i antyki z PRL

Przedmioty te nieraz zalegają w piwnicach i na strychach, ale pewne wyjątkowe okazy pojawiają się na pchlim targu. Są to zarówno ozdobne porcelanowe naczynia, jak i piękne, antyczne wręcz meble. Nie tylko z PRL, ale i ze wcześniejszych okresów. Niektóre antyki są wręcz niezwykle wartościowe, warto więc sprawdzić, czy nie mamy ich też w domu - a kto wie, może będzie można je sprzedać podczas kolejnego pchlego targu? Warto o tym pomyśleć, a kto był podczas niedzielnego pchlego targu, ten wie, że są to chodliwe rzeczy!

Zabawki z PRL

Przykładem interesujących przedmiotów dostępnych na pchlim targu są m.in. zabawki z PRL. Dzieciństwo, przyjemne, dawne czasy to jest to, co nam kojarzy się z takimi skarbami. Nawet zabawki twarde, wykonane topornie i, przynajmniej teoretycznie, gorzej niż współczesne, mają w sobie wewnętrzną magię, która wywołuje miłe odczucia. Nic więc dziwnego, że niektórzy upatrują w tym rozwiązaniu nawet opcji do kupienia czegoś dla swoich dzieci, a czasem i wnuków.