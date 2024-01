CUK Anioły Toruń w najlepszej ósemce Pucharu Polski! Tak kibicowaliście siatkarzom

CUK Anioły Toruń - Bogdanka Arka Chełm 3:1 (25:23, 17:25, 25:18, 25:18)

Stawką środowego meczu był już ćwierćfinał Puchar Polski. Zagrają tam dwie najlepsze drużyny z rund wstępnych (w drugim finale zmierzyły się KS Rudziniec i Konspol Słupca). W ćwierćfinale czeka już sześć drużyn z PlusLigi: Jastrzębski Węgiel, Projekt Warszawa, Aluron CMC Warta Zawiercie, Asseco Resovia Rzeszów, Trefl Gdańsk oraz Bogdanka LUK Lublin. I to właśnie jedna z tych drużyn będzie rywalem CUK Aniołów w walce o Final Four w Arenie Kraków (2- 3 marca).

Faworytem meczu w hali SP 28 wydawali się goście. Arka to trzeci zespół zaplecza PlusLigi, a we wcześniejszych pucharowych występach nie straciła nawet seta. Ale to to gospodarze dyktowali warunki gry.