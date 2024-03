Cztery firmy chcą wdrożyć toruńską kartę miejską

Karta miejska - przymiarki od 2005 roku

Przypomnijmy, że przymiarki do wprowadzenia w Toruniu karty miejskiej - wtedy w postaci plastikowej karty elektronicznej, która pełni funkcję nośnika biletów komunikacji miejskiej - zaczęły się w 2005 roku. W 2019 roku w pojazdach komunikacji miejskiej testowano tzw. bilet elektroniczny. Miał to być wstęp do wprowadzenia karty miejskiej w 2020 roku. Tamte przygotowania wyhamowała pandemia i spadek liczby pasażerów w autobusach i tramwajach. Potem powiązano je z budową parkingów park&ride - by za postój w tych miejscach można było płacić kartą miejską. W 2022 roku w Toruniu działała wybrana w przetargu firma InfoStrategia z Krakowa. Doradzała w przygotowaniach do wprowadzenia systemu karty miejskiej. Kolejnym krokiem było zarezerwowanie w tegorocznym budżecie Torunia kwoty 345 tysięcy złotych na jego wprowadzenie.