Czy koniec abonamentu RTV? Rząd planuje poważne zmiany. Jakie?

Problem finansowania mediów publicznych w Polsce

Obecnie media publiczne mają poważne problemy finansowe, które rozpoczęły się po przejęciu nad nimi kontroli przez nowe władze. Jednocześnie problem zwiększyło zawetowanie ustawy okołobudżetowej - efektem jest to, że rekompensata dla mediów została odłożona w czasie. Jednocześnie wiele wskazuje na to, że sama KRRiT, czyli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ma zamiar przekazać środki pochodzące z abonamentu do depozytu sądowego. To sugeruje, że trzeba będzie w końcu zrezygnować z tej opłaty.

Dlaczego abonament RTV ma problemy?

O problemach ze ściąganiem opłaty abonamentu RTV mówi się w zasadzie od zawsze. Zdecydowana większość ludzi, którzy powinni opłacać ten podatek, nie robi tego, a urzędnicy nie mają zbyt wielu możliwości, aby ściągnąć należne opłaty. Choć kary są dotkliwe i ich liczba robi wrażenie, wciąż wydaje się to niewystarczające. Ostatecznie utrzymywanie abonamentu RTV wydaje sie być nieefektowne. Co zamiast tego?

Co zamiast abonamentu RTV? Od 2025 roku nowe opłaty?

Minister kultury Bogdan Zdrojewski wskazuje na to, że rząd pracuje już nad tym, jak w inny sposób można finansować media publiczne. Obecnie są brane pod uwagę dwie opcje, które mogłyby obowiązywać już od początku 2025 roku. Pierwszą opcją jest dotacja budżetowa, która opierałaby się na tym, że uruchomiono by mechanizm finansowania mediów z budżetu państwa. Miałoby to polegać na tym, że minimalny procent PKB byłby przekazywany na media. Miałyby to być środki gwarantowane długoterminowo, nie zaś w takiej formie, że co roku musiałyby być prowadzone negocjacje o wysokości wsparcia finansowego.