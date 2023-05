Dachowanie auta pod Toruniem. Dwie osoby w szpitalu

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło we wtorek o godzinie 20.22 w Brąchnowie pod Toruniem. Samochód osobowy wypadł z drogi i dachował. Dwie osoby zostały poszkodowane i przewiezione do szpitala. Na miejscu działały zastępy PSP i OSP: JRG w Chełmży, OSP Łubianka, OSP Brąchnowo.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.