Do czterech razy sztuka. KH Energa wreszcie ograł Podhale. Tak kibicowaliście na Tor-Torze!

KH Energa Toruń - Podhale Nowy Targ 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

KH Energa Toruń - Podhale Nowy Targ - tak wyglądał mecz na lodowisku i trybunach. Poszukajcie się na zdjęciach!

Torunianie w trzech poprzednich meczach nie znaleźli sposobu na Podhale i meczu numer 4 także od prowadzenia rozpoczęli goście. Tym razem jednak gospodarze byli nieco skuteczniejsi. Jeszcze we 1. tercji wyrównał precyzyjnym uderzeniem z bulika Mikałaj Syty, a w 2. tercji prowadzenie naszej drużynie dał uderzeniem z niebieskiej Michał Kalinowski. To było cenne trafienie, bo w tej części to Podhale miało więcej z gry, a w kilku wypadkach toruńską drużynę ratował między słupkami Julius Pohjanoksa.