Do strefy kibica nawet w deszczu. Torunianie wspólne oglądają mecze

Nie da się ukryć, że tegoroczna strefa kibica nie jest w stanie przebić tej, która istniała w Toruniu w 2012 roku . To jednak nie zarzut - dwanaście lat temu Polskę, będącą wówczas współgospodarzem mistrzostw Europy, ogarnęło futbolowe szaleństwo, które nie powtórzy się zapewne przez długie lata. Na Jordanki chodziły więc tłumy, co przypominamy publikując na naszej stronie internetowej galerię archiwalnych zdjęć.

Tegoroczna strefa działa na terenie Laby - Przystani Towarzyskiej. Formalnie jest to strefa lokalu, ale w praktyce jest strefą ogólnomiejską - nawet Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przed inauguracją mistrzostw Europy zachęcał do kibicowania właśnie w tym miejscu. Nad Wisłę w ostatnich dniach zajrzeliśmy już nieraz - pora zatem na pierwsze wnioski.

Kibicowanie nawet w deszczu

W środę do Laby - Przystani Towarzyskiej wybraliśmy się, by przekonać się, czy torunianie oglądają mecze w strefie kibica także wtedy, gdy jest środek tygodnia i gdy trudno mówić o prawdziwym futbolowym szlagierze. Do pójścia na futbol pod chmurką zdecydowanie nie zachęcała aura - w późne popołudnie nad Toruniem siąpił deszcz i warunki skłaniały raczej do tego, by mecz Niemców z Węgrami obejrzeć w domowych pieleszach.