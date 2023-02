Dogrywka w Oświęcimiu. KH Energa potrafi postraszyć faworytów [MAMY ZDJĘCIA]

Nie oznaczało to, że postanowili zagrać na luzie. Wprawdzie w pierwszej tercji stracili gola po niespełna pięciu minutach i pierwsza tercja należała do gospodarzy, ale w drugiej gra wyglądała już inaczej. Torunianie wyrównali w 33. minucie po błędzie bramkarza gospodarzy Lindskouga (gol Szűcsa podczas gry w przewadze). Oświęcimianie bardzo szybko odpowiedzieli dwiema bramkami (Sołtys przy odłożonej karze i T. Da Costa podczas gry w przewadze), lecz goście mieli też swoje dobre sytuacje. Brakowało im jednak skuteczności. Tuż po zakończeniu tej tercji zawodnik gospodarzy Padakin dostał karę meczu za uderzenie głową.

Skuteczność goście poprawili w trzeciej tercji. Na początku 48. min. znów błąd popełnił Lindskoug i Maćkowski strzelił do pustej bramki. A do wyrównania doprowadził w 52. min. Jaworski. Wynik 3:3 utrzymał się do końca regulaminowego czasu.