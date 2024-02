Dokonał dwóch rozbojów w ciągu godziny. 57-latek zatrzymany przez policję

W sobotę, 17 lutego br. policjanci z bydgoskich Wyżyn zostali poinformowani, że w miejscowości Nowa Wieś Wielka doszło do rozboju w sklepie. Na miejsce został wysłany patrol policji, celem zgromadzenia wszelkich informacji o sprawie oraz o przestępcy. Z ustaleń mundurowych wynikało, że zamaskowany mężczyzna wtargnął do sklepu i zażądał wydania kasetki z pieniędzmi. Udał się także na zaplecze, skąd ukradł telefon oraz portfel pracującej tam kobiecie.

Godzinę po tym zajściu, kryminalni z bydgoskiej komendy miejskiej dowiedzieli się o kolejnym rozboju. Tym razem jednak doszło do niego na terenie powiatu inowrocławskiego - dokładnie w Złotnikach Kujawskich. Działanie sprawcy było takie samo, jak we wcześniejszym przypadku, dlatego policjanci powiązali ze sobą te dwa zdarzenia. Działania kryminalnych doprowadziły do wytypowania, a następnie zatrzymania sprawcy w środę, 21 lutego. Przedstawienia mu zarzuty.

Sprawcą rozboju okazał się 57-letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego, który już wcześniej dopuszczał się tego typu przestępstw. Odpowie jako recydywista, za co grozi mu wyższa kara. W piątek, 23 lutego został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.