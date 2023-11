"Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach świętował jubileusz

9 listopada w „Domu Kombatanta” odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia. Zaproszono na nią władze powiatu toruńskiego, gminy Obrowo, dyrektorów zaprzyjaźnionych placówek, byłych dyrektorów DPS i emerytowanych pracowników.

Spotkanie rozpoczęła uroczystą mszą święta. Po niej była prezentacja dobrzejewickiego DPS.

DPS „Dom Kombatanta” od 25 lat jest drugim domem dla wielu osób potrzebujących pomocy i kompleksowej opieki.

Podczas jubileuszowego spotkania władze samorządowe Powiatu Toruńskiego reprezentowała członek Zarządu Powiatu Mirosława Kłosińska, która przekazała na ręce dyrektora DPS-u Alfreda Józefiaka list gratulacyjny od starosty toruńskiego Marka Olszewskiego.

- Każdego roku coraz bardziej dociera do nas, jak ważny jest odpowiedni system wsparcia seniorów. Cieszę się, że w placówkach prowadzonych przez władze samorządowe Powiatu Toruńskiego mamy świadomość tego, że dla Państwa to człowiek jest najważniejszy. Na kolejne lata działalności życzę coraz więcej siły, aby wykonywać swoją misję tak dobrze, jak do tej pory – czytamy w liście starosty.