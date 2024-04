Dopłaty od państwa dla dwóch milionów Polaków! I to już do 15 kwietnia. Kto otrzyma wsparcie w ramach PPK?

Prawie pół miliarda złotych dla Polaków w PPK

Od 1 marca 2024 roku emerytura minimalna wynosi 1780,96 zł brutto. Jak nazwa wskazuje, powinno być to absolutne minimum otrzymywane przez osoby, które ukończą wiek emerytalny i przejdą na emeryturę.…

Komu przysługują dopłaty?

Gigantyczna popularność PPK

Kwiecień to miesiąc, w którym seniorzy mogą oczekiwać rekordowych wręcz przelewów wykonanych przez ZUS. To nie tylko bowiem podstawowe świadczenie po marcowej waloryzacji. Jednocześnie bowiem…

Ile Polacy już zaoszczędzili w ramach PPK?

Na ten moment szacuje się, że Polacy w ramach PPK zgromadzili 23,48 mld złotych. Na rachunku osób oszczędzających w ramach PPK średnio znajduje się od 6 849 zł do 8 816 zł więcej, aniżeli taki uczestnik wpłacił na konto PPK. W praktyce oznacza to, że oszczędzając te środki, pracownicy zyskują od 125 do 161 procent.