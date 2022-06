Dramat Pedersena. Unia Leszno pojedzie z Apatorem bez Pawlickiego!

To był trzeci wyścig meczu, pierwszy start obu zawodników. Na jednym z łuków doszło do kolizji (jak uznał sędzia, z winy zawodnika gości) i obaj żużlowcy upadli. Pawlicki z impetem uderzył o nawierzchnię, Pedersen wpadł w ogrodzenie toru. Obu karetki odwiozły do szpitala, a stamtąd nadeszły wieści o kontuzjach.

Grudziądzki klub przekazał, że u Pedersena doszło do złamania miednicy w dwóch miejscach. Duńczyk przejdzie operację mającą na celu zespolenie kości miedniczej, a to może oznaczać nawet koniec sezonu dla lidera drużyny.

To bardzo prawdopodobny scenariusz. Pedersen dopiero co wrócił na tor po kontuzji odniesionej w lidze duńskiej. Tam dwa tygodnie wcześniej doznał złamania żeber i przebicia płuca. Wrócił na tor wcześniej niż się spodziewano i w niedzielę - mimo wciąż dokuczającego bólu - postanowił pomóc grudziądzkiej drużynie w starciu z Unią. Ten powrót okazał się bardzo pechowy. Niektórzy wróżą wręcz, że ten wypadek może zakończyć karierę trzykrotnego indywidualnego mistrza świata, choć 45-letni Duńczyk już wielokrotnie udowodnił, że jest nie lada twardzielem i może jeszcze zobaczymy go na torze. Na razie ogromnie cierpi z powodu bólu, a działacze na jego prośbę próbują zorganizować transport do jego ojczyzny, gdzie chciałby przejść operację.