Dramatyczne chwile na boisku Elany. Brutalny faul i ciężka kontuzja piłkarza toruńskiej drużyny. Tak kibicowaliście Elanie!

Elana Toruń - Polonia Środa 2:3 (1:2)

Tak wyglądał mecz Elana Toruń - Polonia Środa na murawie i trybunach - zobaczcie zdjęcia!

Była 94. minuta meczu, gdy doszło do najbardziej dramatycznego wydarzenia na boisku, Filip Hartwich próbował przejąć piłkę, wybitą spod pola karnego Polonii. Jeden z rywali brutalnie zaatakował go wyprostowaną nogą. Koledzy złapali się za głowy, sędzia najpierw pokazał winowajcy żółtą kartę, ale gdy zobaczył efekty starcia sięgnął po czerwoną. Obrońca Elany został natychmiast przetransportowany karetką do szpitala.