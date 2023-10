Droga będzie jak nowa, goście w Izbie Historii i Tradycji w Łysomicach i domu „Senior+” w Gronowie

Remontem około 800 metrów drogi Łążyn – Zarośle Cienkie – Smolno zajmuje się sfirma ONDE S.A. Prace, który mają zakończyć się do 15 grudnia, wyceniono na około 1 mln zł. Środki na ten cel pochodzić będą z budżetu Powiatu Toruńskiego i Gminy Zławieś Wielka. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dołoży 505 tys. zł.

Dwaj reprezentanci naszego powiatu - Paweł Hasse z Kopanina w gminie Lubicz i Dariusz Kostemski z Zarośla Cienkiego w gminie Zławieś Wielka wystartowali finale wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Rolniczej, który odbył się 6 października w Minikowie. Niestety, obaj zwycięzcy eliminacji powiatowych uplasowali się na dalszych pozycjach.

Nie słabnie zainteresowanie Regionalną Izbą Historii i Tradycji w Łysomicach. Ostatnio zawitała do niej wycieczka z Bobrowa (powiat Brodnica). Z pewnością to zasługa Adama Kozłowskiego, jej kustosza, który potrafi barwnie opowiadać o zgromadzonych w Izbie eksponatach. Przypomnijmy, od marca 2021 roku cały zbiór należy do gminy Łysomice.