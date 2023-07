Drużyna przegrała, kibice nie zawiedli. Zdjęcia z meczu Betard Wrocław - Apator Toruń

Zwycięstwa we Wrocławiu oczekiwali jedynie najwięksi optymiści, ale z pewnością liczyliśmy na bardziej wyrównaną walkę. For Nature Solutions Apator przegrał kolejny mecz wyjazdowy w tym sezonie. Na Stadionie Olimpijskim nie zawiedli jedynie Patryk Dudek i kibice, którzy nie stracili wiary w zwycięstwo. Tak torunianie kibicowali "Aniołom" we Wrocławiu.

Teraz weekend przerwy w PGE Ekstralidze, a za dwa tygodnie mecz domowy z Wilkami Krosno. Jakkolwiek to zabrzmi, to For Nature Solutions Apator będzie w tym meczu walczył nie tylko o play off, ale i utrzymanie w PGE Ekstralidze.