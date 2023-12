Duże emocje w meczu świątecznym na Tor-Torze. Tak kibicowaliście hokeistom!

KH Energa Toruń - Unia Oświęcim 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Torunianie już w 3., minucie objęli prowadzenie i zgodnie ze scenariuszem kibice zareagowali rzuceniem pluszaków na lodowisko. Zabawki trafią jeszcze przed świętami do pacjentów toruńskiego szpitala dziecięcego.

Niestety, Fin w bramce KH Energi na p[oczątku ostatnie tercji skapitulował po raz drugi. Zdołał odbić krążek po akcji Ahopelto, ale ten za jego plecami wpadł do siatki. Gospodarze natychmiast rzucili się do ataku, ale też nieco się odsłonili. Doświadczony zespół Unii szybko to wykorzystał.

Torunianie walczyli do końca, strzelili kontaktowego gola, w ostatniej minucie wycofali bramkarza, ale nic już nie wskórali, drugi raz w tym sezonie musieli uznać wyższość Unii.

Oprócz emocji sportowych był to także wieczór świąteczny na lodzie. Klub przygotował dla swoich fanów mnóstwo atrakcji, były specjalna oprawa muzyczna, wizyta Świętego Mikołaja, piernikowy poczęstunek, świąteczne konkursy hokejowe oraz wybór najlepszego przebrania świątecznego. Nawet na hokeistów z Oświęcimia czekały w szatni pierniki, ale niestety, goście nie dali się przekupić...