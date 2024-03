Dzień Kobiet 2024. Nietypowe pomysły na prezent i spędzenie czasu w Grodzie Kopernika

Podniebne loty na toruńskim lotnisku

Aeroklub Pomorski oferuje podniebne loty na toruńskim lotnisku. Do wyboru są lot szybowcem oraz awionetką. Z pewnością kobieta obdarowana prezentem tego typu nadchodzący dzień kobiet zapamięta na długo. Lot szybowcem za samolotem trwa 10 minut. Odbywa się on w towarzystwie doświadczonego pilota. Szybowce nie posiadają własnego napędu, dlatego start odbywa się za pomocą holowania przez samolot. Kiedy szybowiec osiągnie wymaganą wysokość, odpina się linę holowniczą i maszyna wykonuje samodzielny lot. Koszt takiej podniebnej podróży to 350 złotych. Lot szybowcem za pomocą wyciągarki to kolejna propozycja Aeroklubu Pomorskiego. Szybowiec startuje za pomocą wyciągarki, która wynosi go na wysokość ok. 400 m na lotnisku w Toruniu. Lot trwa około 5 lub 30 minut, w zależności od warunków pogodowych oraz wybranego pakietu. Koszt atrakcji rozpoczyna się od 200 złotych. Lot awionetką dla dwojga kosztuje natomiast 400 złotych i trwa od 10 do 30 minut i odbywa się w towarzystwie pilota.

