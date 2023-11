Dzień Pracownika Socjalnego w Toruniu. Prezydent spotkał się z nimi w ratuszu

We wtorek z pracownikami socjalnym w ratuszu spotkał się prezydent Torunia Michał Zaleski.

- Jest taki dzień w roku, kiedy szczególną życzliwość i serdeczność kierujemy do osób, które zdecydowały się zawodowo wspierać innych poprzez świadczenia o charakterze społecznym. W tym w szczególności poprzez pracę socjalną. To Dzień Pracownika Socjalnego - zwrócił się do wszystkich pracowników socjalnych w Toruniu prezydent Michał Zaleski.