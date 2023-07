Dziewczyny z sekcji wioślarskiej AZS-u UMK Toruń lubią złoto, a nie brąz!

Tegoroczny mistrz Europy - Martin Weichhaus również przyzwyczaił się do złotego kruszcu i pewnie wygrał jedynkę wagi lekkiej. Pozostali zawodnicy trenera Tomasza Radkowskiego skompletowali inne miejsca na podium zdobywając srebro w czwórce ze sternikiem i brąz w czwórce bez sternika.

Szczególne powody do zadowolenia po zawodach w Kruszwicy może mieć trenerka Agnieszka Robaszkiewicz. Na osiem rozgrywanych konkurencji kobiecych wystawiła osady w sześciu z nich. Za każdym razem jej podopieczne mijały linię mety na pierwszym miejscu, nie dając szans konkurencji i zdobywając sześć (!) złotych krążków.

"Złote" dziewczyny trenerki Agnieszki Robaszkiewicz:

Medaliści od trenera Tomasza Radkowskiego:

Obecnie sześć zawodniczek wraz z trenerką Agnieszką oraz Martin Weichhaus udali się na zgrupowanie kadry juniorów do Wałcza, skąd Martin, Joanna Bajerska i Amelia Pawłowska pojadą na mistrzostwa świata juniorów do Paryża. Natomiast czwórka bez sterniczki w składzie: Zofia Przedmojska, Wiktoria Lewandowska, Kinga Stałęga, Aleksandra Miazgowska wraz z trenerką pojadą na zawody Coupe de la Juanesse do Amsterdamu.

Warto nadmienić, że w tym tygodniu rozpoczynają się również MŚ do 23 lat, tam również nie zabraknie reprezentantów AZS-u UMK Toruń. Oskar Streich popłynie w czwórce bez sternika, natomiast Mateusz Kozłowski i Tomasz Skórzyński w czwórce ze sternikiem. Prowadzącym ich w reprezentacji jest toruński trener Mariusz Szumański. W Płowdiwie o medale walczyć będzie również dwójka wagi lekkiej prowadzona przez toruńskiego szkoleniowca Łukasza Pawłowskiego,