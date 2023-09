Dziś tak się już mówi bardzo rzadko. Znasz te zapomniane słowa z regionu? Taka jest gwara

Zapomniane słowa

O tym, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana przekonywał już Heraklit z Efezu. Te słowa greckiego starożytnego filozofa doskonale pasują również do zmian jakie zachodzą w języku, również w gwarze lokalnej.

Dzisiaj nie wszyscy sprawnie by się porozumieli z Polakami żyjącymi wieki temu. Język jak wszystko wokół nas się zmienia. Dotyczy to także regionalizmów charakterystycznych dla poszczególnych części naszego kraju.

Ta część Polski, która przez lata znajdowała się pod wpływem niemieckim, dotyczy to także Torunia i znacznej części Kujawsko-Pomorskiego, mówiła wtrącając do języka wiele słów pruskich zaborców. Tak tworzyła się swoista gwara.