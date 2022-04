Dziś Tosia Zakrzewska z Torunia będzie walczyć o udział w finale "The Voice Kids"!

Tosia Zakrzewska w kolejnym etapie „The Voice Kids”

W przesłuchaniach w ciemno Tosia Zakrzewska zachwyciła widzów swoim wykonaniem utworu Jessie J "Who you are". Wszyscy trenerzy - Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron odwrócili swoje fotele, chcąc mieć młodą artystkę w swoim zespole. Tosia jednak od początku wiedziała, kogo wybierze. Wskazała Tomsona i Barona. Teraz będziemy mogli ją obejrzeć w etapie bitew. Polega on na tym, że trenerzy wybierają ze swoich drużyn po trzy osoby, które wspólnie śpiewają tę samą piosenkę. Następnie trener decyduje, kto z jego podopiecznych przechodzi dalej, a kto odpada. Po etapie bitew w show pozostaje sześć osób z każdej drużyny. Biorą one udział w etapie o nazwie sing off - wówczas uczestnicy wykonują ten sam utwór, który zaprezentowali podczas przesłuchań w ciemno. Po tym etapie trenerzy ogłaszają, które osoby przejdą dalej.