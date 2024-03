Edward Lachman z nagrodą na festiwalu EnergaCAMERIMAGE. Artysta przyjedzie do Torunia

Kim jest Edward Lachman?

Edward Lachman był wielokrotnie doceniany za swoje wyjątkowe podejście do kreowania obrazu filmowego. Trzykrotnie nominowano go do Oscara za "Daleko od nieba" i najnowszego "Hrabię" oraz do Nagrody Emmy za zdjęcia do miniserialu HBO, "Mildred Pierce". Jako jedyny amerykański autor zdjęć w historii otrzymał za swój filmowy dorobek niemiecką Marburg Camera Award, a także Nagrodę BSC za pracę na planie "Carol" czy też laur Pierre Angénieux ExcelLens in Cinematography, wręczony mu w 2018 roku na Festiwalu Filmowym w Cannes. Rok wcześniej został ponadto uhonorowany Nagrodą za Całokształt Twórczości przez Amerykańskie Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych (ASC). Wyróżnienie za całokształt pracy twórczej przyznało mu także w 2019 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Operatorów IMAGO.