Emeryci mają nadzieję na otrzymanie co najmniej 400 złotych w kwietniu jako część swoich świadczeń

Gigantyczny wzrost świadczeń emerytalnych

Tegoroczna waloryzacja świadczeń emerytalnych należy do grona najwyższych w historii. Wyniosła ona 12,12%, co oznacza bardzo duży wzrost tego, ile dostaną w praktyce emeryci. W przypadku najniższych świadczeń jest to wzrost o prawie 200 złotych. Oczywiście, jeszcze więcej uzyskają emeryci z wyższymi świadczeniami bazowymi.